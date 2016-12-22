Глава штаба Навального стал фигурантом дела о «Родине-матери» в зеленке

Координатор предвыборного штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков стал подозреваемым по делу о реабилитации нацизма, об этом он сообщил РБК.

Дело было возбуждено в связи с размещением на странице штаба фотографии с монументом «Родина-мать», у которого лицо и ладонь закрашены зеленым цветом. Изначально Волков проходил по делу свидетелем, однако 21 июля его статус изменился.

«В мае у меня дома и у моего заместителя дома провели обыск, изъяли всю технику — ее до сих пор не отдали. Мы были в качестве свидетелей. Позавчера привезли повестку, вчера вручили постановление об изменении статуса на подозреваемого. 26 июля будет предъявлено обвинение», — сказал Волков.

По мнению Волкова, судить должны не его, а людей, тиражирующих эту картинку. Координатор волгоградского штаба Навального рассказал, что является модератором группы во «ВКонтакте». По его словам, картинка была размещена в суматохе, но когда стала понятна реакция более старшего поколения, ее через десять часов удалили, признав неуместность иллюстрации.

«Прокремлевские движения начали тиражировать этот эпизод — поисковые системы выдают десятки сайтов, где сейчас эта картинка размещена. По сути они сейчас распространяют запрещенную информацию», — добавил Волков.

С Волкова в СК взяли подписку о невыезде.

В конце апреля на Навального было совершено нападение. Оппозиционер направлялся в московский Центр международной торговли для выступления на Global Event Forum. Неизвестный, поджидавший политика возле автомобиля, плеснул ему в лицо зеленкой. В результате Навальный получил химический ожог правого глаза. Затем оппозиционер выехал в Испанию, где ему сделали операцию.

Сторонники Навального накануне открытия его штаба в Волгограде выложили в интернете изображение «Родины-матери» с разукрашенными зеленкой лицом и рукой. Следователи после проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России).