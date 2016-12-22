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Генпрокуратура Украины заподозрила «Мотор Сич» в мошенничестве на $13 млн
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Генпрокуратура Украины заподозрила «Мотор Сич» в мошенничестве на $13 млн
Общество, 14:11
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Генпрокуратура Украины заподозрила «Мотор Сич» в мошенничестве на $13 млн

Генпрокуратура Украины подозревает ​cлужебных лиц предприятия «Мотор Сич» в растрате и присвоении 350 млн грн (около $13,5 млн). Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По данным украинского надзорного ведомства, в период 2013–2016 годов служебные лица предприятия «Мотор Сич» приобрели «мусорные» ценные бумаги» через перевод денежных средств на сумму более $13,5 млн на расчетные счета ряда предприятий «с признаками фиктивности», которые в дальнейшем обналичивались через банковские учреждения.

Сарган подчеркивает, что в ходе обысков в местах проживания фигурантов правоохранители изъяли $500 тыс. и «значительный объем» антикварных ценностей. В настоящее время решается вопрос об аресте.

Украинское предприятие «Мотор Сич» было основано в 1907 году, его штаб-квартира расположена в Запорожье. Предприятие выпускает авиационные двигатели и газотурбинные установки, говорится на официальном сайте компании.

Теги: мошенничество , Украина , «Мотор Сич»
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