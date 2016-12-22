Украина попросила Россию выдать убившего подростка бойца ДНР

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) попросила Генеральную прокуратуру России передать Киеву задержанного в Крыму командира незаконного вооруженного формирования ДНР Вадима Погодина, которого подозревают в убийстве несовершеннолетнего в Донецке в 2014 году. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Сарган подтвердила задержание Погодина в Крыму, который, по ее словам, «в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего».

Речь идет о задержании командира батальона «Керчь» в ДНР Вадима Погодина, которое произошло в июне в Ялте по запросу украинского Интерпола. Об этом 22 июня писало издание «Новости Донбасса» со ссылкой на сообщение в соцсети Facebook некоего Ioann Semenov. По информации издания, под этим именем зарегистрирован сторонник Погодина и «член ДНР» Евгений Крыжин.

По его словам, на Украине задержанного подозревают в умышленном убийстве и незаконном лишении свободы. В Крыму его задержали на 40 суток, готовясь выдать украинской стороне. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя.

На Украине бывшего командира батальона «Керчь» подозревают, в том числе, в убийстве 16-летнего жителя города Краматорска, заявил 23 июня «Новостям Донбасса» другой «сторонник ДНР» Роман Манекин. «Керчь» убил несовершеннолетнего пацана только за то, что тот якобы — приверженец Украины. Убийство несовершеннолетнего — не единственное преступление «Керчи», — уточнил Манекин.

По словам мужчины, «члены группировки «Керчь» задержали и насильно удерживали» несовершеннолетнего, а после по приказу Погодина доставили в свое подразделение в поселке Горбачево-Михайловка, где подростка «расстреляли из пистолета Макарова в область затылка» два члена группировки.

По данным «Новостей Донбасса», Манекин призывал «прокурора Крыма Наталью Поклонскую и ФСБ России» начать расследование против Погодина по факту убийства подростка.

Депутат Госдумы России Дмитрий Белик 24 июня призвал власти России не выдавать украинским властям Вадима Погодина. Он считает, что «недопустимо» отдавать земляка, который защищал родину, «в свете отношений с Украиной». Однако депутат попросил главу российского МВД Владимира Колокольцева «разобраться» в данном вопросе.