Лесной пожар в штате Калифорния уничтожил 50 жилых домов

В США в штате Калифорния лесной пожар достиг площади 282,2 кв. км и уничтожил 99 сооружений, 50 из которых являются жилыми домами. Об этом сообщают представители местных властей, передает USA Today.



Пожар начался в четверг, 20 июля, в десяти милях (16 км) от Йосемитского национального парка. Как рассказали пожарные, возгорание представляет угрозу более 1,5 тыс. зданий. Сотрудники экстренных служб отметили, что 11 домов и пять сооружений были уже повреждены огнем.

В Национальной метеорологической службе в штате Калифорния заявили, что ветры в низменностях и низкая влажность способствуют разрастанию пожара. По минимальным подсчетам пожар нанесет ущерб в размере $11 млн, сообщает USA Today со ссылкой на данные пожарных служб.

Видео: CBS

Как отмечает CBS, площадь возгорания в Калифорнии превысила по своим масштабам город Вашингтон в округе Колумбия, достигнув 48 тыс. акров (19,5 тыс. га). Пожарным удалось локализовать только 7% пожара. В его ликвидации принимают участие более 3 тыс. человек и более 20 пожарных самолетов и вертолетов. В сообщении отмечается, что из-за сухой погоды и меняющегося ветра пламя может изменить свое направление в любую сторону. Всего в результате пожара были эвакуированы 5 тыс. человек, в том числе весь округ Марипоса.