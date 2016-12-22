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Госдума разрешила оказывать врачебную помощь дистанционно
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Госдума разрешила оказывать врачебную помощь дистанционно
Общество, 11:59
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Госдума разрешила оказывать врачебную помощь дистанционно

Госдума приняла в последнем, третьем чтении законопроект о телемедицине, разрешающий выписывать электронные рецепты и оказывать врачебную помощь дистанционно. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Всего за принятие законопроекта проголосовали 412 депутатов, решение было принято единогласно.

Согласно проекту закона, в целях идентификации участников будет использоваться единая специализированная система. Отмечается, что врачи смогут выдавать рецепты на лекарства и справки в форме электронного документа. Кроме того, предусматриваются консультации пациента с лечащим врачом дистанционно после очного приема или осмотра.

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Законопроект должен вступить в силу с 2018 года.

Ранее, 19 июля, Госдума приняла законопроект во втором чтении, однако в документ была внесена поправка, которая запрещает врачам ставить диагнозы удаленно. Глава комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов заявил, что документ был «существенно доработан». В документе отмечалось, что телемедицинская помощь должна соответствовать медицинским стандартам, а на полученную в ходе таких консультаций информацию распространяется врачебная тайна.

Теги: Госдума , Врачи , телемедицина
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