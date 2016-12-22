Самолет Москва — Барнаул экстренно сел в Казани

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом Москва — Барнаул, экстренно сел в аэропорту Казани из плохого самочувствия пожилой пассажирки, сообщает «Татар-информ».

«Женщину 1945 года рождения госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 18 столицы Татарстана», — говорится в сообщении.

Около 01:00 борт с остальными 150 пассажирами вылетел из Казани в Барнаул.

Ранее, 15 июля, в казанском аэропорту еще один лайнер Airbus A320 совершил экстренную посадку. Самолет, выполнявший рейс Москва — Караганда, был вынужден приземлиться из-за неисправности датчика задымления в самолете. Пассажиров пересадили на другой самолет «Аэрофлота» и отправили к месту назначения.