В Минобороны рассказали о семи случаях перехвата иностранных самолетов

Российские истребители за прошедшую неделю семь раз вылетали на перехват разведывательных самолетов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.



В ведомстве рассказали, что вылет совершали дежурные силы ПВО. «Нарушений воздушного пространства России не допущено», — отметили в Минобороны.

На прошлой неделе в пятницу, 14 июля, Министерство обороны сообщало, что зафиксировало 20 иностранных самолетов, которые вели разведку у российских границ. На их перехват российские истребители шесть раз поднимались в небо. В ведомстве добавили, что иностранные ВВС не нарушили воздушное пространство России.



Также в Минобороны рассказали, что по Договору по открытому небу специалисты из Польши и Словакии провели наблюдательный полет над Россией. В свою очередь, российские эксперты провели наблюдение над США, Норвегией и Испанией.