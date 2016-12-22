МВФ одобрил новый кредит Греции в размере $1,8 млрд
Экономика, 07:48
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МВФ одобрил новый кредит Греции в размере $1,8 млрд
Храм Посейдона на мысе Сунион в Греции
МВФ в четверг в целом одобрил выделение Греции $1,8 млрд в рамках программы экономической помощи, однако Афины эти деньги сразу не получат.
Как сообщает издание Fortune, Афинам предстоит еще предоставить гарантии европейским заемщикам, чтобы добиться получения этой суммы.
Как объяснила директор МВФ Кристин Лагард, решение фонда должно поддержать структурные реформы в Греции.
16 июня Совет министров финансов еврозоны согласовал выделение Греции нового кредита в €8,5 млрд от Европейского механизма стабильности (ESM). По словам члена Еврокомиссии по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси, страна предприняла беспрецедентные усилия по выполнению своих обязательств.В конце мая Совет министров финансов еврозоны, Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Греции не достигли на переговорах соглашения о получении макрофинансовой помощи, причины не уточнялись. По данным Reuters, Греция нуждается в макрофинансовой помощи в размере €7,3 млрд на погашение кредитов, чтобы избежать дефолта в июле.