МВФ одобрил новый кредит Греции в размере $1,8 млрд

Храм Посейдона на мысе Сунион в Греции (Фото: Costas Baltas / Reuters)

МВФ в четверг в целом одобрил выделение Греции $1,8 млрд в рамках программы экономической помощи, однако Афины эти деньги сразу не получат.

Как сообщает издание Fortune, Афинам предстоит еще предоставить гарантии европейским заемщикам, чтобы добиться получения этой суммы.

Как объяснила директор МВФ Кристин Лагард, решение фонда должно поддержать структурные реформы в Греции.

16 июня Совет министров финансов еврозоны согласовал выделение Греции нового кредита в €8,5 млрд от Европейского механизма стабильности (ESM). По словам члена Еврокомиссии по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси, страна предприняла беспрецедентные усилия по выполнению своих обязательств.