Собянин пообещал благоустройство на периферии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2018 году работы по благоустройству улиц в рамках программы «Моя улица» будут проводиться на перифирии столицы. Об этом он сказал в эфире телеканалу «ТВ-Центр».

«В августе все основные объекты в центре города закончим», — отметил он. «В будущем году будем заниматься какими-то локальными проектами в центральной части города, которые координальным образом не повлияют на автомобильное движение», — подчеркнул Собянин.

​Он добавил, что у властей столицы есть «десяток крупных проектов в префектурах». Очень много задач ближе к МКАДУ, которые связаны с общественными пространствами — бульварами, улицами», — уточнил мэр.

В конце июня заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что работы по благоустройству центра столицы по программе «Моя улица» будут закончены к 20–25 августа.



Программа масштабного благоустройства улиц Москвы «Моя улица» стартовала в 2015 году. Ее реализация рассчитана до 2018 года. С лета 2015 года по этой программе благоустроили свыше 100 улиц.