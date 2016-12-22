В «ВИМ-Авиа» объяснили недопуск беременной женщины на рейс в Магадан

Беременную пассажирку с детьми не пустили на рейс Москва — Магадан в столичном аэропорту Домодедово из-за позднего срока беременности. Об этом говорится в сообщении авиакомпании «ВИМ-Авиа», поступившем в РБК.

Сотрудники «ВИМ-Авиа» отказали пассажирке в перевозке из-за того, что она находилась на 38-й неделе беременности. Правила компании, которые опубликованы на сайте перевозчика, запрещают перевозить граждан, которым до предполагаемого срока родов осталось меньше восьми недель. «Медицинское заключение должно быть оформлено не ранее чем за ​7 (семи) дней до указанной в билете дате вылета», — говорится в сообщении авиакомпании.

Авиаперевозчик отметил, что учел интересы других пассажиров указанного рейса, так как «была высокая вероятность срочных родов с возможными осложнениями, что повлекло бы за собой вынужденную посадку на запасной аэродром по маршруту полета».​ В компании напомнили, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует перелеты при сроках более 32 недель.

Телеканал РЕН ТВ 19 июля сообщил, что в московском аэропорту Домодедово сотрудники одной из авиакомпаний не пустили на рейс в Магадан беременную женщину с двумя детьми из-за слишком большого срока беременности. По данным телеканала, на тот момент она ​находилась в аэропорту сутки и не знала, чем кормить детей. Женщина заявила, что купила билет на последние деньги, но улететь не может. При покупке билета ее не предупреждали, что «беременных не допустят на рейс».

Деньги за билет ей не вернули, при том, что она предоставила справку (о беременности. — РБК) от врача.

Женщина отметила, что ее муж умер, из-за чего ей не к кому обратиться за помощью.

Следователи начали доследственную проверку сообщений СМИ о недопуске на рейс беременной женщины, сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета на транспорте.