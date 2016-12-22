«Автотор» увеличил план производства машин в 2017 году

Автомобильный холдинг «Автотор» увеличил план производства в 2017 году до 140 тыс. автомобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-президента концерна Владимира Кривченко.

«В этом году рассчитываем произвести уже 140 тыс. Есть рост, особенно он стал заметен во втором квартале», — сообщил Кривченко (цитата по «Интерфаксу»). Как уточнил РБК представитель автоконцерна, первоначально планировалось произвести около 120 тыс. автомобилей. «Увеличение плана равномерно затронет все производимые на «Автоторе» модели», — добавил он.

По словам Кривченко, в 2018 году «Автотор» планирует начать поставки своей продукции в страны ЕврАзЭС. 20% от общего объема производства будет отправлено за пределы страны, уточнил он. Представитель «Автотора» отказался сообщить, куда именно планируются поставки.

​«Автотор» собирает легковые машины брендов BMW, Kia, Hyundai и некоторых производителей коммерческих автомобилей. По итогам 2016 года автоконцерн выпустил 94 354 автомобиля, что на 2,3% превышает результат 2015 года.