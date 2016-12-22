Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве россиянки

Испанская полиция задержала в Валенсии мужчину, которого подозревают в убийстве 32-летней россиянки. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источники в полиции.

По информации источников издания, мужчину подозревают в убийстве и поджоге. Тело женщины, которая, по данным издания, является гражданкой России, было найдено при пожаре в одной из квартир города.

Полиция начала проверку и после проведения вскрытия выяснилось, что смерть женщины была насильственной. По данным издания, у женщины остался семилетний сын.

По информации издания Las Provincias, россиянка по имени Ирина Г. скончалась от множественных ударов по голове. Пожарных на место происшествия вызвал сосед россиянки, который увидел дым, выходящий из квартиры женщины.