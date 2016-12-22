Фигуранта «дела реставраторов» приговорили к пяти годам условно

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бизнесмена Никиту Колесникова, фигуранта «дела реставраторов» к пяти годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 800 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова, передает «Интерфака».



«Колесников признан виновным в мошенничестве», — сказала она. Горохова отметила, что дело бизнесмена рассматривалось в особом порядке. Как отмечает «Интерфакс», Колесников полностью признал свою вину, возместил нанесенный государству ущерб и заключил досудебное соглашение.

Ключевым фигурантом дела о реставраторах является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, который обвиняется в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Как полагает следствие, он заключил контракты на проведение работ на нескольких объектах, в их числе Псковский драмтеатр, Новодевичьий монастырь, монастырь Иоанна Предтечи в Москве, музей космонавтики в Калуге и Изборская крепость. Правоохранительные органы оценили ущерб от деятельности Пирумова в 100 млн руб.



Также Пирумов обвиняется в организации преступной группы. По версии следствия, в 2015 году он заключил договор с компанией «Стройфасад» на реставрацию Новодевичьего монастыря. Сумма контракта составила 127 млн руб. Как полагают следователи, участники преступной группы завысили стоимость проводимых работ на объекте и подделывали документы об их выполнении.

Пирумов, а также экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и его заместитель Олег Иванов, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев находятся под арестом. Заместитель главы компании Александр Коченов и бизнесмен Никита Колесников были освобождены под залог в 10 млн руб. Все фигуранты дела полностью или частично признали свою вину.