Актера Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Советского и российского актера театра и кино Владимира Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом заявил агентству «Москва» друг погибшего, режиссер Андрей Анненский.

По его словам, на похоронах присутствовали «почти только свои», родственники и друзья семьи, в отличие от гражданской панихиды, на которой было «много известных людей».

Актер Владимир Толоконников, который исполнил роль Полиграфа Полиграфовича

Шарикова в киноленте «Собачье сердце», умер 16 июля в Москве в возрасте 74 лет. Друзья семьи артиста сообщили «Интерфаксу», что накануне он хорошо себя чувствовал и «снимался в фильме «СуперБобровы-2». В алма-атинском Театре им. Лермонтова, где работал актер, отметили, что в последние месяцы он «тяжело болел».

Агент Толоконникова ​и директор актерского агентства «Маяк» Рита Ленских заявила, что артист мог умереть из-за остановки сердца.

На следующий день она сообщила, что прощание с артистом состоится 20 июля в Доме кино Союза кинематографистов, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище.