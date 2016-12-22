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В санатории в Бердянске отравились 246 детей
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В санатории в Бердянске отравились 246 детей
Общество, 17:36
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В санатории в Бердянске отравились 246 детей

В городе Бердянске Запорожской области Украины 246 детей украинских военных отравились в санатории «Лазурный», сообщает УНИАН.

В городской полиции агентству сообщили, что симптомы отравления у детей начали появляться накануне утром. Сейчас они остаются в санатории под наблюдением врачей. Причина отравления не указывается.

В горсовете Бердянска сообщили, в «Лазурный» неоднократно приезжали проверки. Во время последнего обследования 17 июля руководству оздоровительного учреждения было предписано вывезти детей из санатория в связи с неготовностью учреждения к приему детей.

Ранее в июле стало известно об отравлении 14 детей в лагере в Кабардино-Балкарии. По факту происшествия следователи начали проверку. Продукты, которыми могли отравиться дети, направлены на экспертизу.

Теги: Украина , санаторий , массовое отравление , Дети
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