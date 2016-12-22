Минкультуры научилось различать современное и актуальное искусство

Министерство культуры выпустило циркуляр, в котором предлагается разграничить понятия «современное» и «актуальное» искусство. Копия документа за подписью замминистра Владимира Аристархова имеется в распоряжении у портала «Артгид».

В Минкульте предложили считать современным «искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения». Актуальное искусство, по мнению Минкульта, это «искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество; имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания».

Разграничение было сделано по результатам экспертного заключения Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. В Институте русского языка заключили, что семантика прилагательного «современный» шире, чем «актуальный», однако в одном из значений «современный» является синонимом «актуального». «Иными словами, то, что является актуальным, обязательно современно. То, что современно, не обязательно актуально», — указывается в приложении к циркуляру.

В институте им. Д.С. Лихачева заявили, что словосочетание «актуальное искусство» означает не то или иное художественное направление, а «искусство, в котором нуждается общество», «имеющее существенное значение», «соответствующее общественным запросам», независимо от времени создания произведений.

В приложении к циркуляру указывается, что для того, чтобы не возникала путаница, надо использовать заимствованные слова для обозначения художественных направлений (модерн, постмодерн, контемпоральное искусство). «Для практических целей государственной культурной политики использовать обычные для русского языка значения словосочетаний «современное искусство» и «актуальное искусство», — указывается в приложении.

Циркуляр был распространен в региональных органах управления культурой и в подведомственных министерству организациях. В нем также указывается, чтобы ведомства обеспечили «наименование проводимых мероприятий согласно нормам современного русского языка».