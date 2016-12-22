Против и.о. ректора пединститута им. Герцена завели дело о коррупции

Следователи возбудили уголовное дело против исполняющего обязанности ректора Педагогического университета им. Герцена (РГПУ, Санкт-Петербург) Сергея Богданова по подозрению в коррупции, сообщает «Интерфакс».

«В отношении Богданова возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он подозревается в причинении ущерба СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет. — РБК), где работал проректором с 2014 года по 2016 год, в размере более 11,5 млн руб.», — сообщил агентству информированный источник.

Как пишет «Фонтанка», в период, когда подозреваемый являлся проректором по обеспечению программ по востоковедению, африканистике, искусству и филологии, он подписал акты о выполнении работ с Московским исламским институтом (МИИ). По контракту преподаватели столичного вуза должны были прочесть курс лекций и поставить в СПбГУ нужную литературу. В ходе проверки выяснилось, что эти услуги «оказаны только на бумаге».

По информации издания, следователи считают, что Богданов мог причинить бывшему работодателю ущерб в 11,6 млн руб.

20 июня Счетная палата заявила, что Санкт-Петербургский государственный университет в 2016 году «неэффективно» потратил 553,5 млн руб., выделенных государством.