Видеоблогер обвинил YouTube в сотрудничестве с Кремлем

Блогер Дмитрий Иванов, известный под псевдонимом kamikadzedead, записал видеообращение к руководству YouTube, в котором он обвинил российское подразделение компании в сотрудничестве с властями. Обращение опубликовано на YouTube-канале блогера.

Иванов заявил, что у него «есть все основания полагать, что российский YouTube сотрудничает с правительством Путина». Он отметил, что сервис заблокировал несколько оппозиционных YouTube-каналов и удалил размещенные на них видеоролики из-за нарушения правила сервиса, запрещающего разжигать ненависть.

По словам Иванова, российское подразделение YouTube намеренно использует это правило, чтобы удалять видео и блокировать каналы, которые выступают с критикой властей России. Он добавил, что YouTube не удаляет другие видеоролики, в которых также присутствует «разжигание ненависти». В качестве примера он привел ролик «Навальный — это Гитлер», который, по мнению Иванова, попал в топ YouTube «с помощью миллионов правительственных ботов». Также он рассказал о ролике, в котором лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский «открыто призывает к ненависти в адрес западных стран». Видеоблогер считает, что эти видео не были удалены из-за «отсутствия в них критики российских властей».

«Проверьте аккаунты, оставившие большинство дизлайков, и вы увидите, что это фейковые аккаунты, используемые властями России, чтобы уничтожить каналы оппозиции», — заявил Иванов. По его словам, «кремлеботы» обеспечивают тысячи просмотров видео, в которых критикуются деятельность оппозиции в России и западные страны. Иванов отметил, что на его YouTube-канале не будет появляться новых видео до тех пор, пока видеоролик с обращением к российскому подразделению сервиса не наберет 1 млн просмотров.

В пресс-службе Google заявили РБК, что «не комментируют отдельные случаи» работы «дочки». «Политики YouTube четко регламентируют принципы, по которым контент может быть заблокирован или удален. Вся статистика по запросам государственных органов на удаление контента публикуется в открытом доступе в отчете о доступности сервисов и данных», — отметили в пресс-службе.

Видеоблогер Дмитрий Иванов на своем YouTube-канале анализирует политические события в России. Количество подписчиков блогера составляет 1,11 млн человек. Общее количество просмотров на канале блогера составляет 470 млн.