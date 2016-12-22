Додон назвал «двойными стандартами» запрет Кишинева на визиты Рогозина

Президент Молдавии Игорь Додон назвал «двойными стандартами» запрет молдавского МИДа на посещение вице-премьером России Дмитрием Рогозиным Молдавии на военном самолете. Об этом Додон сообщил в интервью «РИА Новости».

«У правительства очевидно двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралов на борту», — сказал молдавский президент. Он добавил, что технических проблем при визите делегации США на военных самолетах «не наблюдалось».

Додон подчеркнул, что такое решение «вписывается в стратегию антироссийской политики».

Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) направило письмо в посольство России в Кишиневе с предложением российской делегации отменить свой визит. Фотография документа была опубликована на портале Deschide.md. В документе не упоминалось имя вице-премьера, однако, как утверждало издание, было «очевидно, что это письмо адресовано ему».

В документе говорилось, что пересечение воздушного пространства Молдавии военными самолетами с российской делегацией «невозможно» из-за «отсутствия необходимых для этого условий».

В свою очередь, Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщения молдавских СМИ на своей странице в Twitter. «Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.

Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — написал он.

Накануне, 19 июля, Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook, что обсудил с послом России ход подготовки визита «господина Дмитрия Рогозина, вице-премьера правительства Российской Федерации, сопредседателя российско-молдавской межправительственной комиссии» в Молдавию. Визит, по словам Додона, намечен на конец июля.