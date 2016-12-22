В Берлине эвакуировали терминал аэропорта из-за подозрительных вещей

В аэропорту Берлин-Шёнефельд эвакуировали терминал D. Об этом сообщается в Twitter немецкой полиции.

Как отмечается в сообщении, был найден «подозрительный предмет».

В Twitter Берлинского аэропорта сказано, что терминал был закрыт из-за чьих-то бесхозных вещей. На месте инцидента работают полицейские. В аэропорту допустили, что в связи с действиями полиции могут быть задержки рейсов.



​Позже в Twitter полиция написала, что исследовала «подозрительный объект». Он не представляет угрозы.

По данным онлайн-табло аэропорта Берлин-Шёнефельд, были задержаны три рейса, а именно из Приштины, Будапешта и Скопье. Вылеты, по данным аэропорта, проходят без задержек.