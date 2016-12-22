Сбербанк обжаловал решение суда по иску «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы принял апелляционную жалобу Сбербанка на судебное решение от 8 июня по иску «Транснефти» об отмене сделки с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная монополия получила убыток в размере 66,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Суд 8 июня признал недействительной сделку между Сбербанком и «Транснефтью» с производными финансовыми инструментами. Как рассказал источник РБК в трубопроводной монополии, компания планирует в рамках этого же иска потребовать у банка компенсацию. В случае, если Сбербанк откажется платить, «Транснефть» снова обратится в суд, отметил собеседник РБК.



Сбербанк пообещал обжаловать решение Арбитражного суда. В банке отметили, что «Транснефть», когда заключала сделку, подписывала декларацию о рисках, в которой была предоставлена информация о них, а также о вероятности их появления. В Сбербанке отмечали, что компания «понимала и оценивала свои возможные убытки», поэтому банкиры были удивлены решением арбитражного суда.

Выступая в суде 8 июня, представитель «Транснефти» заявил, что Сбербанк предоставил недостоверные сведения, потому что сделка с деривативами, по его словам, была навязана монополии под видом субсидии. Защита банка возразила, что это было лишь рекомендацией, и «Транснефть» должна была знать обо всех рисках во время заключения сделки. По словам представителя Сбербанка, трубопроводная монополия проводила анализ сделки, что подтверждается документами, в которых указано, что при курсе 45 руб. за доллар, «Транснефть» может потерять 22 млрд руб. и более.