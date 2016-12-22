Путин поменял Силуанова на Орешкина в МБРР

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министра экономического развития Максима Орешкина управляющим от России в Международном банке реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Ранее оба поста занимал глава Минфина Антон Силуанов.

В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, заместителем Орешкина на обоих новых для него постах назначен замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Международный банк реконструкции и развития — специализированное учреждение ООН, межгосударственный инвестиционный институт, учрежденный в 1944 году одновременно с МВФ. МБРР предоставляет займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги странам со средним уровнем дохода, а также наиболее кредитоспособным странам с низким уровнем дохода.

Совет управляющих МБРР состоит из одного управляющего и одного заместителя управляющего, назначаемых каждой входящей в состав МБРР страной. Управляющие и их заместители занимают свои должности сроком на пять лет и могут быть назначены повторно.