«Открытая Россия» обжаловала признание нежелательной организацией

Адвокат британской организации «Открытая Россия» Сергей Бадамшин подал в Тверской райсуд Москвы иск с просьбой признать незаконным решение Генпрокуратуры о внесении «Открытой России» в перечень нежелательных организаций. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Также адвокат просит суд обязать Минюст исключить «Открытую Россию» из списка нежелательных организаций. В своем иске Бадамшин утверждает, что решение надзорного органа «незаконно и необоснованно», так как при его вынесении Генпрокуратура «не опиралась на реальные факты» и не подтвердила доводы об угрозе безопасности России от организации.

По словам адвоката, организация «никогда не занималась проектами, которые могут представлять угрозу основам конституционного строя страны».

РБК направил официальный запрос в Генеральную прокуратуру.

Генпрокуратура признала зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» нежелательной 26 апреля. Как объясняли РБК представители российского движения, британская НКО не связана с одноименным общественным движением в России.

Зарегистрированная в Великобритании организация принадлежит бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Также нежелательной была признана иностранная неправительственная организация — Институт современной России (США) сына Михаила Ходорковского Павла. По данным Генпрокуратуры, деятельность этих организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».