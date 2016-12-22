Центробанк выявил факты манипуляции облигациями «Газпрома»

Центробанк выявил факты манипуляции облигациями АЛРОСА, Альфа-банка, «Башнефти» и «Газпрома» на торгах ​Московской биржи. Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным Центробанка, сделки совершались в 2014 -2015 годах. Согласно сообщению, сделки заключали между собой компании «МСП-72» и «ЗАКАЗЧИК-Л» на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и незначительной разницей во времени — «менее 30 секунд».

«При этом «ЗАКАЗЧИК-Л» систематически нес убытки от заключения указанных сделок, а получало положительный финансовый результат», — сказано в сообщении регулятора. По данным ЦБ, гендиректор обеих компаний Евгений Васильев. Он лично выставлял заявки по брокерским счетам указанных компаний, по данным ЦБ, для создания видимости убытков для снижения налогооблагаемой базы.

Также Центробанк установил «родственные связи» между владельцами «ЗАКАЗЧИК-Л» (Васильевым И.Е — 50% доли) и «МСП-72» (Васильевым Е.Ю — 50% доли).

По итогам проверки Центробанк направил данные о фактах манипулирования ценными бумагами в Федеральную налоговую службу (ФНС).