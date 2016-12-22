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Суд отклонил просьбу «Системы» оставить без рассмотрения иск «Роснефти»
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Суд отклонил просьбу «Системы» оставить без рассмотрения иск «Роснефти»
Бизнес, 14:12
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Суд отклонил просьбу «Системы» оставить без рассмотрения иск «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство «Системы», просившей оставить без рассмотрения иск «Роснефти» на общую сумму 170,6 млрд руб., сообщает «РИА Новости».

В ходатайстве «Системы» отмечалось, что истцы (к иску «Роснефти» присоединились «Башнефть» и Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии) подали заявления с грубыми нарушениями, да и сама подача иска от имени «Башнефти» противоречит уставу компании, так как совет директоров компании этот вопрос не рассматривал.

В свою очередь истцы просили отклонить ходатайство «Системы», заявив, что действуют в рамках своих полномочий.

«Суд определил: в удовлетворении ходатайства отказать», — сказала судья Ирина Нурисламова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в четверг «Система» заявила отвод Нурисламовой, однако и в этом ходатайстве ей было отказано.

«Роснефть» подала иск к АФК с намерением взыскать ущерб, который, по мнению заявителя, возник вследствие реорганизации башкирских активов «Системой» в 2014 году. Первоначальная сумма требований составляла 106,6 млрд руб., затем «Роснефть» пересчитала ее по новому курсу рубля. Итоговая сумма иска составляет 170,6 млрд руб.

Теги: АФК «Система» , «Роснефть»
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