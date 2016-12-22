В Совфеде заявили о необходимости увеличивать бюджет Росгидромета

В Совете Федерации настаивают на дополнительном финансировании Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). Об этом сообщил журналистам и.о. председателя комитета по обороне верхней палаты парламента Евгений Серебренников, передает «Интерфакс».



«Ураган в Москве привел к человеческим жертвам. В Совет Федерации мы приглашали все службы — Росгидромет, МЧС, обсуждали ситуацию. Сошлись, что необходимо выделение дополнительных ресурсов для гидрометеорологических служб», — сказал сенатор. По его словам, службам не хватает средств для создания необходимой базы постов для наблюдения и оперативного выяснения ситуации.



Серебренников подчеркнул, что уже приняты серьезные меры для того, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в дальнейшем. «Хотя уже начинают звучать высказывания, что сегодня очень часто распространяются предупреждения (об опасных природных явлениях. — РБК) и тем самым снижается их значимость. И здесь нужна золотая середина», — отметил сенатор.

Ураган прошел в Москве и Подмосковье 29 мая во второй половине дня. Порывы ветра достигали 25 м/c, жертвами стихии стали 18 человек, более 170 пострадали.