Налоговые претензии к «Северстали» сократились в 50 раз

Руководство «Северстали» Алексея Мордашова пересмотрело сумму возможных претензий со стороны налоговых органов к компании, снизив их в 50 раз, следует из отчета за шесть месяцев 2017 года. По данным на 31 декабря 2016 года возможные налоговые претензии компании к оценивались в $400 млн. В апреле 2017 года стало известно, что компании удалось сократить сумму претензий втрое, до $132 млн. По данным на 30 июня 2017 года эта сумма составила всего $8 млн. Оценить, какова будет сумма окончательной налоговой претензии, в компании пока не могут, отмечается в документе.
По словам заместителя гендиректора «Северстали» по финансам и экономике Алексея Куличенко, компании удалось урегулировать претензии с налоговиками. «Мы находимся в постоянном контакте с налоговыми органами, оперативно предоставляем всю запрашиваемую информацию. В результате мы определились по значительной части потенциальных претензий, что и нашло отражение в финансовой отчетности», — сообщил Куличенко.
В 2015 году Арбитражный суд по иску налоговых инстанций потребовал от «Северстали» доначислить недоимки по налогу на прибыль с дивидендов в размере около 981,9 млн руб. По мнению налоговых структур, группа использовала транзитную схему с «техническими» компаниями на Кипре для выплаты дивидендов в 2011 году. «Северсталь» попыталась оспорить это решение, но безрезультатно.