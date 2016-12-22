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Украинская полиция назвала имя убитого в Киеве россиянина
Украинский кризис, 13:29
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Украинская полиция назвала имя убитого в Киеве россиянина

В МВД Украины назвали фамилию россиянина, который был застрелен на парковке в Киеве. Об этом РБК сообщил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По его словам, убитый гражданин России — 1964 года рождения, носил фамилию Мамедов. В России его разыскивали за убийство. «Избегал российского правосудия [на территории Украины]», — добавил Шевченко.

Глава департамента коммуникаций украинского МВД отметил, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Согласно данным агентства УНН, убитого зовут Асиф Мамедов, по национальности он азербайджанец. В России его с 2015 года разыскивала полиция города Новокузнецка Кемеровской области по подозрению в убийстве.

Мужчина имел при себе водительское удостоверение, которое ему выдали в одном из городов Алтайского края России. На теле погибшего обнаружили около «20 входных и выходных огнестрельных ранений». Нападающие стреляли из автомата Калашникова.

Речь идет об убийстве, которое произошло поздно вечером 19 июля. На парковке торгового центра «Проспект», недалеко от станции метро «Черниговская», в Киеве расстреляли россиянина из автомата и пистолета. На месте убийства сотрудники полиции изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автомат Калашникова и «устройство неустановленной марки» для отстрела резиновых пуль. По данным киевской Нацполиции, убийц было двое и они скрылись с места преступления.

Теги: убийство , россиянин , МВД Украины , расстрел , Артем Шевченко
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