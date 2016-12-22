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Число жертв ДТП в Курской области выросло до шести человек

Партнер Siemens по производству турбин назначил нового гендиректора

Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии

ОДК и «Вертолеты России» определили объем поставок двигателей на пять лет

Госдума разрешила авиакомпаниям отменить провоз бесплатного багажа

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Установку памятных знаков в честь Сталина поддержало почти 80% молодежи

В Малайзии запретили песню Despacito

В Киеве на парковке торгового центра застрелили россиянина

Учитель попросил у Фонда кино 90 млн руб. на фильм о Цое

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Совладелец «Юлмарта» предложил перевести поставки на новое юрлицо

Блогер Лапшин приговорен в Азербайджане к трем годам лишения свободы

СМИ узнали о запрете Кишенева на визиты Рогозина в Молдавию

Хедж-фонд рассказал о возможных причинах нового финансового кризиса

Ведущий Соловьев опроверг участие в съемках предвыборного фильма о Путине

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СМИ узнали о переходе футболиста «Челси» в «Спартак»

Гуцериев попросил ФАС одобрить сделку с акциями Бинбанка

Чистая прибыль «Северстали» в первом полугодии снизилась на 43,6%

В Госдуме предложили пожизненно сажать за вербовку в террористы

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Mitsui вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды с рецептами

ЦБ отозвал лицензию у московского банка из первой сотни

Трамп заявил о попытке Коми надавить на него компроматом

Сбербанк создал свою дочернюю микрокредитную компанию