ОДК и «Вертолеты России» определили объем поставок двигателей на пять лет

ОДК и холдинг «Вертолеты России» (входят в госкорпорацию «Ростех») заключили генеральное соглашение, определяющее объемы поставок произведенных ОДК вертолетных двигателей до 2022 года. Об этом говорится в сообщении ОДК, поступившем в распоряжение РБК.
Соглашение определяет объем поставок двигателей для холдинга «Вертолеты России» на ближайшие пять лет на общую сумму свыше 75 млрд руб. По сообщению ОДК, поставляться будут российские двигатели ВК-2500, в том числе последняя модификация ВК-2500П/ПС,
«Сейчас ОДК активно наращивает объемы производства двигателей ВК-2500, поступательно выполняя программу импортозамещения. Одновременно реализуются проекты создания новых изделий», — заявил генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов. Он отметил, что подписанное соглашение позволит «осуществлять долгосрочное планирование производственно-экономической деятельности» и «обеспечить стабильную загрузку мощностей» для осуществления своевременных поставок двигателей «в интересах одного из ключевых заказчиков — АО «Вертолеты России».
Как заявил генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, соглашение позволит холдингу рассчитывать на «своевременные и ритмичные поставки новейших двигателей производства ОДК» для вертолетов в течение ближайших пяти лет.
«Для холдинга это чрезвычайно важно, поскольку от своевременной поставки двигателей напрямую зависит соблюдение сроков поставки вертолетной техники по уже заключенным и планируемым контрактам», — заявил Богинский.
Холдинг «Вертолеты России» включает в себя пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисную компанию, обеспечивающую послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.