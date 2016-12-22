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Госдума приняла закон об утверждении президента РАН Путиным
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Госдума приняла закон об утверждении президента РАН Путиным
Общество, 12:01
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Госдума приняла закон об утверждении президента РАН Путиным

Госдума приняла в последнем, третьем чтении законопроект о новом порядке избрания президента Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Документ уже рассматривался во втором чтении неделю назад, 12 июля. Его вновь вернули на этап после того, как депутаты комитета по образованию и науке решили добавить еще одну правку: в случае если президент не утвердит в должности избранного президента РАН, будут назначены повторные выборы главы академии.

В связи с внесением новых поправок законопроект был повторно рассмотрен во втором чтении 19 июля. Согласно принятому сегодня законопроекту, президиум, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь РАН и академики-секретари отделений академии будут избираться на общем собрании членов РАН «простым большинством голосов (более чем 50% голосов)».

Сорванные выборы: чьи интересы столкнулись в Академии наук
Общество

Количество кандидатов на пост президента академии не ограничивается, однако кандидатуры должны предварительно согласовываться с властями. Избранного президента РАН утверждает в должности и освобождает от нее президент России. Занимать эту должность в академии нельзя более двух сроков подряд. В случае если власти согласовали только одного кандидата, если ни один из выдвинутых кандидатов не получил большинство голосов или все кандидаты сняли свои кандидатуры до голосования, то выборы главы РАН назначаются заново.

​Процедуру выборов в РАН было решено пересмотреть весной, при этом в марте все три кандидата на пост главы академии сделали «самоотвод» и сорвали выборы. Как сообщали источники РБК в Академии наук и в Кремле, в изменении процедуры и смене главы РАН Владимира Фортова была заинтересована администрация президента.

Теги: РАН , президент РАН
Главное
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