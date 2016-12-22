Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,34 58,84 EUR Нал. 68,48 67,78 USD Бирж. 59,00 -0,18 EUR Бирж. 67,92 -0,47 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1951,89 +0,21% РТС 1043,13 +0,45% Brent 49,65 +0,16% DJIA 21640,75 +0,31% Nasdaq 6385,04 +0,64% FTSE 7430,91 +0,55%
Mitsui вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды с рецептами
Лента новостей
Трамп заявил о попытке Коми надавить на него компроматом 08:52, Политика Сбербанк создал свою дочернюю микрокредитную компанию 08:48, Бизнес Банки начали выплаты вкладчикам «Югры» вопреки протесту Генпрокуратуры 08:30, Финансы Сын Трампа выступит в сенате США в рамках слушаний по «российскому делу» 08:20, Политика «Система» заявила отвод судье на процессе по иску «Роснефти» в Башкирии 08:16, Бизнес Легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке 07:50, Общество Полиция задержала более 150 протестующих в здании конгресса 07:25, Общество Эксперты предсказали первый за пять лет рост российского экспорта оружия 07:12, Экономика В Киргизии в ДТП погибли восемь человек 07:07, Общество СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян 06:51, Общество «Яблоко» оценило затраты России на операцию в Сирии в 140 млрд руб. 06:39, Политика В школьную программу введут уроки о возвращении Крыма 06:06, Общество СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина общественника 05:45, Общество Трамп и Обама поддержали Маккейна после поставленного ему диагноза 05:05, Политика Трамп рассказал о содержании беседы с Путиным во время ужина на G20 04:44, Политика СМИ узнали об уходе экс-главы BP из совета L1 Energy 04:21, Бизнес В Финляндии эвакуировали стадион из-за угрозы теракта 03:46, Общество У Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга 03:33, Политика Россия и Ирак заключили крупный контракт на поставку танков Т-90 03:27, Политика Госдума отклонила законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов 03:11, Общество СМИ узнали о возможном покушении на Эрдогана на саммите G20 02:55, Политика Amazon запустила собственную социальную сеть 02:36, Технологии и медиа СМИ узнали о закрытии в Госдепе отдела по кибербезопасности 02:12, Политика Израильские депутаты осудили отрицание роли СССР в борьбе с нацизмом 01:42, Политика СМИ увидели «сигнал Путину» в решении Трампа по повстанцам в Сирии 01:29, Политика CNN узнал о подготовке нового испытания межконтинентальной ракеты в КНДР 01:22, Политика МИД Польши пригрозил судом в ответ на возможные санкции Еврокомиссии 01:05, Политика Конгрессмены попросили ФБР провести проверку дочери Трампа 00:15, Политика
Mitsui вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды с рецептами
Бизнес, 09:28
0
Mitsui вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды с рецептами

Японская корпорация Mitsui & Co инвестировала $3,5 млн в российский сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет». Об этом «Коммерсанту» рассказал основатель и гендиректор проекта Сергей Ашин. Эту информацию изданию также подтвердил замдиректора московского офиса Mitsui & Co. Кохэй Танака.

Компания «Шефмаркет» была основана в 2012 году бывшим консультантом McKinsey Сергеем Ашиным. Сервис предлагает клиентам продукты для семи, пяти или трех ужинов на неделю, смузи, фруктовые коробки и другое. В данный момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской области.

Как сообщает издание со ссылкой на Kartoteka.ru, в 2015 году выручка ООО «Шеф Маркет» составила более 91 млн руб., чистый убыток — около 8 млн руб. В 2016 году компания «выросла вдвое». Как сообщил газете Сергей Ашин, в 2017 году «Шефмаркет» также планирует вырасти в два раза.

Ранее Mitsui & Co уже инвестировала в «Шефмаркет». Так, в 2016 году в сервис было вложено $1,3 млн.

В апреле стало известно, что японская корпорация подписала соглашение о приобретении 10% акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм». Как рассказывал РБК представитель «Р-Фарма», сумма сделки составила $200 млн, она будет закрыта в сентябре 2017 года.

Теги: Инвестиции , Mitsui , "Шефмаркет"
Главное
Банки начали выплаты вкладчикам «Югры» вопреки протесту Генпрокуратуры Финансы
Материалы по теме
«РусГидро» остановила переговоры с Mitsui по продаже казначейских акций Бизнес
Itochu Corporation и Mitsui заинтересовались «Балтийским СПГ» Бизнес
Японская Mitsui купит 10% крупнейшего поставщика лекарств на госзакупках Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку