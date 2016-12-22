Mitsui вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды с рецептами

Японская корпорация Mitsui & Co инвестировала $3,5 млн в российский сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет». Об этом «Коммерсанту» рассказал основатель и гендиректор проекта Сергей Ашин. Эту информацию изданию также подтвердил замдиректора московского офиса Mitsui & Co. Кохэй Танака.

Компания «Шефмаркет» была основана в 2012 году бывшим консультантом McKinsey Сергеем Ашиным. Сервис предлагает клиентам продукты для семи, пяти или трех ужинов на неделю, смузи, фруктовые коробки и другое. В данный момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской области.

Как сообщает издание со ссылкой на Kartoteka.ru, в 2015 году выручка ООО «Шеф Маркет» составила более 91 млн руб., чистый убыток — около 8 млн руб. В 2016 году компания «выросла вдвое». Как сообщил газете Сергей Ашин, в 2017 году «Шефмаркет» также планирует вырасти в два раза.

Ранее Mitsui & Co уже инвестировала в «Шефмаркет». Так, в 2016 году в сервис было вложено $1,3 млн.

В апреле стало известно, что японская корпорация подписала соглашение о приобретении 10% акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм». Как рассказывал РБК представитель «Р-Фарма», сумма сделки составила $200 млн, она будет закрыта в сентябре 2017 года.