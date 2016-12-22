Легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке

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Полиция задержала более 150 протестующих в здании Конгресса

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В Киргизии в ДТП погибли восемь человек

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В школьную программу введут уроки о возвращении Крыма

СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина общественника

Трамп и Обама поддержали Маккейна после поставленного ему диагноза

Трамп рассказал о содержании беседы с Путиным во время ужина на G20

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МИД Польши пригрозил судом в ответ на возможные санкции Еврокомиссии

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Застольные разговоры: что известно о «тайной» беседе Путина и Трампа

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В Лондоне начались слушания о признании Пугачева бенефициаром трастов

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АСВ начнет выплаты вкладчикам «Югры» вопреки протесту Генпрокуратуры