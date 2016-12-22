Легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке
Общество, 07:50
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Легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке
Легкомоторный самолет Cessna 206 совершил аварийную посадку на автомагистраль в американском штате Нью-Йорк, сообщает телеканал ABC News.
По данным телеканала, самолет вылетел из аэропорта Брукхейвен и направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета возникла техническая неисправность, в связи с чем пилот принял решение посадить самолет.
Самолет успешно приземлился в районе населенного пункта Яфанк. На борту воздушного судна находился только пилот. В результате случившегося он не пострадал. В начале июля в Калифорнии легкомоторный самолет Cessna 310 упал на шоссе. Во время полета пилот обнаружил неисправность и попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу, однако ему не удалось это сделать.