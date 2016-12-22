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Полиция задержала более 150 протестующих в здании Конгресса
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Полиция задержала более 150 протестующих в здании Конгресса
Общество, 07:25
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Полиция задержала более 150 протестующих в здании Конгресса

В офисные помещения конгресса США проникли демонстранты, протестующие против реформирования системы медицинского страхования. В результате порядка 155 человек были задержаны, сообщает полиция Капитолия.

Акции протеста прошли одновременно в 45 точках Капитолийского холма. Задержанным полиция предъявила обвинения в проведении незаконных демонстраций и проникновении в здание. Кроме того, пятеро задержанных были обвинены в сопротивлении полиции.

Как сообщает CNN, всего в акциях протеста приняли участие от 200 до 300 человек. Их действия были направлены против планов республиканцев, которые разрабатывают новый законопроект о медицинском страховании.

Палата представителей проголосовала за отмену Obamacare
Политика

Действовавшая ранее система, известная как Obamacare, была принята в 2010 году, когда большую часть мест в Конгрессе занимали демократы. Дональд Трамп сделал одним из своих предвыборных обещаний отмену этой системы. В мае за отмену Obamacare проголосовала палата представителей конгресса. 

Голосование по законопроекту в сенате 16 июля было отложено из-за того, что сенатор Джон Маккейн попал в больницу, где ему удалили тромб из глаза. 18 июля о своем несогласии с проектом реформы заявили два члена республиканской партии, после чего республиканцы столкнулись с нехваткой голосов для окончательной отмены Obamacare.

Теги: задержания , Конгресс США
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