В Киргизии в ДТП погибли восемь человек
Общество, 07:07
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В Киргизии в ДТП погибли восемь человек
В Киргизии в результате ДТП погибли восемь человек. Об этом сообщает портал Knews со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Авария произошла на 460-м километре трассы Бишкек – Ош в районе города Таш-Кумыр. На дороге столкнулись три автомобиля: легковые Honda Odyssey и Honda Step и грузовик. «В результате столкновения на месте погибли 8 человек: четверо мужчин, три женщины и пятилетняя девочка. Трое в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу Шамалды-Сая», — цитирует портал сообщение спасателей.
В апреле при столкновении пяти автомобилей на севере Киргизии погибли пять человек. После столкновения две машины загорелись.