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СМИ узнали о списании 1 трлн безнадежных долгов россиян перед банками
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СМИ узнали о списании 1 трлн безнадежных долгов россиян перед банками
Общество, 06:51
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СМИ узнали о списании 1 трлн безнадежных долгов россиян перед банками

Федеральная служба судебных приставов в 2017 году может списать 1 трлн безнадежных долгов россиян перед банками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Всего за пять месяцев 2017 года в ФССП получили порядка 4 млн требований на взыскание 2 трлн долгов. Из них 817 тыс. были закрыты без выплаты средств. До конца этого года ФССП планирует закрыть без взыскания 49% полученных за пять месяцев требований, сообщил источник издания. Их сумма составит порядка 1 трлн руб. 

Окончание производства без взыскания означает то, что должник был признан банкротом или у него не осталось имущества, на которое можно наложить арест. По данным Национального центра банкротств, к 1 июня 2017 года сумма задолженности россиян, признанных банкротами, составила 24,74 млрд руб. С начала года она увеличилась на 65%. 

Ранее, 15 июля Госдума повысила планку долга, при котором запрещается выезд за границу. Теперь ее минимальный уровень составляет 30 тыс. руб., однако она не распространяется на должников по алиментам.

Теги: банки , ФССП , долги
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