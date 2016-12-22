СМИ узнали о списании 1 трлн безнадежных долгов россиян перед банками

Федеральная служба судебных приставов в 2017 году может списать 1 трлн безнадежных долгов россиян перед банками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Всего за пять месяцев 2017 года в ФССП получили порядка 4 млн требований на взыскание 2 трлн долгов. Из них 817 тыс. были закрыты без выплаты средств. До конца этого года ФССП планирует закрыть без взыскания 49% полученных за пять месяцев требований, сообщил источник издания. Их сумма составит порядка 1 трлн руб.

Окончание производства без взыскания означает то, что должник был признан банкротом или у него не осталось имущества, на которое можно наложить арест. По данным Национального центра банкротств, к 1 июня 2017 года сумма задолженности россиян, признанных банкротами, составила 24,74 млрд руб. С начала года она увеличилась на 65%.

Ранее, 15 июля Госдума повысила планку долга, при котором запрещается выезд за границу. Теперь ее минимальный уровень составляет 30 тыс. руб., однако она не распространяется на должников по алиментам.