В школьную программу введут уроки о возвращении Крыма

Министерство образование намерено включить в школьную программу уроки современной истории России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. На них, в частности, учителя будут рассказывать о воссоединении Крыма с Россией и последовавших за этим санкциях.

Минобрнауки полагает, что отсутствие в школьной программе освещения последних лет в истории России не позволяет сформировать у школьников целостной картины мира. «Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта «Урок современной истории России». Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ (их перечень уточняется)», — сообщили в ведомстве.

Для подготовки уроков по современной истории Миноборнауки подготовит методические указания для учителей. Эти указания, как пишет газета «позволят дать школьникам правильную информацию».

В феврале министр образования Ольга Васильева предложила ввести в школах обязательный ЕГЭ по истории. В мае она сообщила, что обязательный экзамен по истории появится у школьников с 2020 года. Таким образом, история, наряду с русским и математикой станет третьим обязательным ЕГЭ.

Вскоре после назначения, в сентябре 2016 года Васильева предложила сократить количество линеек учебников в начальных школах. Она подчеркнула, что среди нескольких сотен различных учебников «есть две-три линейки, которые являются достойными».