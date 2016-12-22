СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина общественника

Глава общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) «Инвалиды войны» Андрей Чепурной отстранен от должности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В июне Чепурной на заседании с участием Путина публично назвал его преемником спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Решение об отставке Чепурного было принято на конференции организации в Подмосковье, в которой также приняли участие представители ряда других ветеранских организаций, Госдумы и Совета федерации. Причиной его отстранения стали претензии к его финансовой деятельности.

Так, в марте Чепурной передал принадлежавший организации Центр восстановительной терапии в Подмосковье (санаторий «Русь») некоммерческой организации «Центр «Ветеран-Русь» из Томска. При этом передача собственности была проведена безвозмездно. Проверкой сделки занимаются правоохранительные органы.

Кроме того, против Чепурного уже были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве. По версии следствия, он присвоил выделенные из бюджета на реабилитацию инвалидов деньги и потратил их на ремонт квартир своей знакомой. 15 мая по делу о растрате в офисе организации «Инвалиды войны» были проведены обыски.

На заседании оргкомитета «Победа» в Кремле 20 апреля, в котором участвовал Путин, Чепурной рассказал президенту о конфликте между его организацией и сенатором Францем Клинцевичем. По его словам, сенатор «используя свой административный ресурс, пытается уничтожить нашу организацию».Также Чепурной заявил, что Клинцевич называл ему в качестве преемника президента России спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На это заявление Путин ответил, что решение о новом главе государства может приниматься только народом. Вместе с тем, он поручил замглаве администрации Сергею Кириенко проверить информацию о конфликте организации ветеранов-инвалидов и Клинцевича.