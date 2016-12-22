СМИ узнали об уходе экс-главы BP из совета L1 Energy

Тони Хейворд, бывший глава компании BP, покинет консультативный совет L1 Energy («дочка» LetterOne, принадлежащей владельцам «Альфа-групп» Михаилу Фридману и Герману Хану). Об этом сообщает британский телеканал SkyNews со ссылкой на источники.

Источники телеканала предположили, что изменения в консультационном совете L1 Energy связаны с тем, что немецкая нефтегазовая группа Dea, которую LetterOne приобрела в 2015 году, имеет аналогичный совет, который выполняет те же функции. По данным источников, некоторые представители наблюдательного совета L1 Energy могут перейти в аналогичную структуру в рамках Dea.

Представитель L1 отказался комментировать информацию об уходе Хейворда, отметив в то же время, что подход к работе консультативного совета будет изменен.

L1 Energy работает над нефтегазовыми проектами инвестфонда LetterOne. Компания отвечает за долгосрочные инвестиции в разведку и добычу нефти и газа, нефтесервисы, нефтегазовую инфраструктуру и другие проекты.

О вхождении председателя правления Glencore, экс-главы ВР Тони Хейворд и экс-главы BHP Billiton Чарльза Гудиера в консультативный совет L1 Energy стало известно в феврале.

Договоренности о покупке дочерней нефтегазовой компании RWE – Dea – были раскрыты в марте 2014 года. Покупка компании обошлась LetterOne в €5,1 млрд. Сделка была завершена в марте 2015 года.