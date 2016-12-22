Россия и Ирак заключили крупный контракт на поставку танков Т-90

Ирак подписал контракт о покупке крупной партии российских танков Т-90. Информацию об этом подтвердил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, сообщает газета «Известия».

«Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое», — заявил Кожин. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству также не стала раскрывать подробности сделки. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов оценил стоимость контракта в $1 млрд. По его предположению, в Ирак может отправиться несколько сотен боевых машин.

В начале июля стало известно, что «Уралвагонзавод» планирует создать предприятие по сборке танков Т-90 С/СК в Египте. Кроме того, корпорация объявила о заключении контракта на модернизацию тысячи танков Т-90, находящихся на вооружении армии Индии.