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СМИ узнали о закрытии в Госдепе отдела по кибербезопасности
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СМИ узнали о закрытии в Госдепе отдела по кибербезопасности
Политика, 02:12
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СМИ узнали о закрытии в Госдепе отдела по кибербезопасности

Госсекретарь Рекс Тиллерсон закрывает отдел Госдепа, который отвечает за координацию борьбы с киберугрозами с другими странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ведомстве. 

В описании отдела на сайте Госдепа говорится, что он «играет ведущую роль в усилиях правительства США по созданию полностью открытой, безопасной и надежной информационной и коммуникационной инфраструктуры». Отдел был создан в 2011 году, в период администрации Барака Обамы. В соответствии с указанными задачами, отдел по кибербезопасности должен консультировать власти страны о возникающих киберугрозах, координировать борьбу с ними на международном уровне и обеспечивать взаимодействие государственных ведомств в этой сфере.

По словам источников, отдел будет передан в состав бюро по экономическим и деловым связям. Решение о закрытии отдельного структурного подразделения, занимавшегося кибербезопасностью, Тиллерсон принял в рамках своей программы реорганизации внешнеполитического ведомства. Госсекретарь рассчитывает таким образом сократить штат и снизить расходы почти на треть.

Как отметил в интервью агентству вице-президент Центр стратегических и международных исследований Джеймс Льюис, это решение может ослабить роль США в борьбе с киберугрозами. Сотрудники бюро по экономическим и деловым связям, которому будут переданы функции отдела, не обладают достаточной компетентностью в этой сфере, подчеркнул он. 

Ранее в июне, в конгресс США поступило предложение о создании Национального центра реагирования на угрозы со стороны России. Авторы законопроекта предложили объединить в нем представителей ЦРУ, Госдепа, Минобороны, ФБР, Казначейства США и ряда других ведомств.

Теги: Госдеп США , кибербезопасность
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