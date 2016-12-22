МИД Польши пригрозил судом в ответ на возможные санкции Еврокомиссии

В случае, если Еврокомиссия лишит Польшу права голоса Варшава может обратиться в суд. Об этом, как сообщает издание Wiadomosci, заявил замглавы МИД Польши ​Конрад Шиманьский.

Шиманьский подчеркнул, что обеспокоившая Еврокомиссию реформа судебеной системы Польши не несет угрозы для независимости судей. Польша, отметил он, готова прислушаться к рекомендациям Еврокомиссии, однако в случае принятия жестких мер, Варшава будет готова отстаивать свои права в суде. «Если дойдет до запуска иных процедур, мы будем защищать свою правоту в том числе в Суде Европейского союза», — подчеркнул он.

​Кроме того, МИД Польши выпустил официальное заявление в связи со словами первого вице-председателя Европейской комиссии Франца Тиммерманса, пригрозившего Варшаве лишением голоса. «Мы с обеспокоенностью отмечаем попытки внешнего вмешательства в предстоящий законодательный процесс», — говорится в заявлении. Польский МИД также отметил, что считает заявления Тиммерманса необоснованными и преждевременными, поскольку судебная реформа в Польше только началась.

Ранее 19 июля Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия можеит лишить Варшаву права голоса в связи с реформой судебной системы. Согласно закону о реформе, 15 из 25 членов Национального судебного совета (главного судебного органа Польши) должны выбираться польским парламентом. Однако закон, принятый Сеймом Польши, отказался подписывать президент страны Анджей Дуда. Он подчеркнул, что Национальный судебный совет не может быть «подчинен одной единственной партии».