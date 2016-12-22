Конгрессмены попросили ФБР провести проверку дочери Трампа

Группа демократов в конгрессе США обратилась в ФБР с просьбой провести проверку Иванки Трамп. Законодателей интересует, скрывала ли она связи своего мужа, советника президента Джареда Кушнера, с Россией, сообщает The Hill. Если вина дочери президента будет доказана, ей может грозить пять лет тюрьмы.

В своем письме конгрессмены обращают внимание ФБР на то, что Иванка Трамп в качестве сотрудника администрации Белого дома и советница своего отца, обязана была заполнить форму допуска к секретной информации. В ней, в частности, она должна была рассказать о контактах с представителями иностранных государств — как собственных, так и тех, в которые были вовлечены ее близкие.

«Раздел 19 формы допуска... сформулирован так: «были ли у вас или членов вашей семьи за последние семь лет какие-либо контакты с представителями правительств других государств, зарубежных организаций (посольств, консульств, агентств, военных организаций, разведывательных служб и т.п.) внутри или за пределами США?», — напоминают авторы письма. При этом, конгрессмены подчеркнули, что «заведомое сокрытие» информации может караться наказанием в виде пяти лет тюремного заключения.

Авторы письма приводят в пример Джареда Кушнера, который был вынужден в своей форме допуска указать «более 100 встреч и телефонных звонков». В связи с этим, демократов заинтересовало, выполняла ли требования закона сама Иванка Трамп. «К примеру — сообщила ли она о встречах своего мужа с [послом России в США] Кисляком и [главой ВЭБ] Горьковым? Сообщила ли о встрече ее брата и мужа с [адвокатом] Весельницкой?... Если она раскрыла эту информацию, то кто в Белом доме знал о многочисленных контактах Кушнера и Трампа-младшего с представителями России, до того, как о них стало широко известно?», — обратились к ФБР конгрессмены. Всего под письмом подписались 22 члена американского конгресса.

Ранее, 12 июля, стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, изучит контакты Дональда Трампа-младшего с Россией. Интерес Мюллера вызвали сообщения о встрече сына президента США с российским адвокатом Натальей Весельницкой.