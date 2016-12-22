Полиция изучила состав примененной в нападении на дом Латыниной жидкости

Жидкость, которой облили дом и машину журналистки Юлии Латыниной, не представляет опасности для здоровья. Об этом, как сообщает «Интерфакс», сообщили в пресс-службе МВД.

В полиции подтвердили, что изучают обстоятельства инцидента. «В полицию поступила информация о том, что неизвестные лица облили домовладение в поселке Переделкино на территории Новой Москвы жидкостью с резким запахом. Установлено, что разлитая жидкость опасности для жизни и здоровья людей не представляет», — сообщили в МВД.

Журналистка, обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина сообщила о нападении на ее дом 19 июля. По ее словам, неизвестные на мотоцикле опрыскали ее дом и машину неизвестным едко пахнущим веществом. «Это была гадость, которая исключительно воняет, но больше никакого зла не делает», — рассказала журналистка. ​Латынина не стала подавать заявление в полицию, однако за нее в правоохранительные органы обратился главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.