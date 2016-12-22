Жертвами ДТП в Курской области стали четверо детей и один взрослый

В Курской области в результате ДТП погибли пять человек, четверо из которых дети, пострадали семеро. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД Курской области.



Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около деревни Щетинка. «Есть предварительная информация: автомобиль Peugeot не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибли пять человек, четверо из которых дети», — сказали в пресс-службе. Собеседник РБК добавил, что семерых пострадавших доставили в больницы.

По данным ТАСС, ДТП произошло на автодороге Курск — Золотухино. Как рассказали «Интерфаксу» в полиции, на момент столкновения в Peugeot были девять человек, пятеро из которых были детьми.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по Курской области, по факту инцидента проводится проверка.