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Журналистка «Новой газеты» Юлия Латынина заявила о нападении на ее дом
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Журналистка «Новой газеты» Юлия Латынина заявила о нападении на ее дом
Общество, 22:12
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Журналистка «Новой газеты» Юлия Латынина заявила о нападении на ее дом

В Подмосковье дом журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной обрызгали едким газом неизвестного состава. Об этом она сообщила РБК.

По ее словам, инцидент произошел минувшей ночью, с 18 на 19 июля. «Самое интересное — чем это было опрыснуто. Это была гадость, которая исключительно воняет, но больше никакого зла не делает. Запах, как у скунса», — сказала Латынина.

Латынина отметила, что в полицию обращаться не стала, но за нее обратился главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Я не буду обращаться, но Муратов обратился, и вот она [полиция] приехала сейчас», — добавила Латынина.

Это не первое нападение на журналистку «Новой газеты». Так, в августе 2016 года сообщалось, что на Латынину напали в центре Москвы напротив гостиницы «Украина». Как сообщало «Эхо Москвы» со ссылкой на слова журналистки, нападавших было двое и они облили ее фекалиями. По ее словам, один из нападавших был в мотоциклетном шлеме и его нельзя было опознать, а другой ждал на мотоцикле.

Латынина рассказала, что погналась за напавшим, но он сел на мотоцикл своего сообщника и скрылся. Латынина отметила, что перед нападением за ней следили и нападавшие знали, где она паркует машину. По словам журналистки, это было 14-е или 15-е нападение на нее. По факту нападения на Латынину МВД инициировало проверку.

Теги: «Новая газета» , нападение , Подмосквье , нападение на журналистов
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