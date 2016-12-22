В МВД рассказали о стрельбе в подъезде на юго-востоке Москвы

В Москве на улице Малышева в доме №3 произошла стрельба, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного управления МВД.
«По предварительной информации, между двумя мужчинами после распития спиртных напитков произошел конфликт. В ходе конфликта один из них выстрелил из, предположительно, травматического оружия. Стрелявший задержан. Пострадавшему оказывают помощь медики», — сказали в пресс-службе. Выстрел был сделан в руку, рассказал РБК источник в правоохранительных органах.
По данным РЕН ТВ, конфликт возник между соседями. В результате один из них получил ранение руки. Телеканал отмечает, что пострадавшим был некий «29-летний Кашаев В.».
Как отмечал Life.ru, после стрельбы нападавший «заблокировался дома». Полицейские готовились взять штурмом его квартиру. РЕН ТВ отмечает, что пострадавший в результате стрельбы был госпитализирован, а полицейские вели переговоры с забарикадировавшимся в квартире нападавшим.