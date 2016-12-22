Минкульт предложил ужесточить наказание за пиратство фильмов

Министерство культуры предложило разработать механизм, позволяющий «оперативно и тотально пресекать пиратство национальных фильмов в интернете». О разработке соответствующих поправок в федеральное законодательство говорится на портале нормативно правовых актов.

Как указывает министерство, С 1 августа 2013 года в России действует «антипиратское» законодательство, которое предусматривает судебный механизм ограничения доступа к незаконно размещенной ленте. Но, по версии Минкульта, «правоприменительная практика показывает, что предусмотренные законодательством меры не позволяют оперативно прекратить незаконное использование национальных фильмов в интернете, что влечет значительные финансовые потери киноотрасли».

Какие именно изменения планируется внести в законодательство, в паспорте проекта не сказано.

Как пояснил РБК замминистра культуры Александр Журавский, законопроект о пресечении пиратства национальных фильмов в интернете, «еще текстуально не готов».

«Но в целом понимание [механизма есть]. В случае нарушения прав правообладателей национального фильма в интернете, правообладатель обращается в министерство культуры. Министерство проверяет по государственному реестру фильмов, существует ли такой правообладатель и принадлежит ли ему этот фильм. В этом реестре содержится информация о правообладателях, получивших прокатное удостоверение национального фильма. Министерство культуры, удостоверившись, что нарушения права правообладателей действительно имеет место, обращается в Роскомнадзор с просьбой блокировать страницу, на которой незаконно или пиратским образом размещен фильм. Предполагается, что затем Роскомнадзор будет обращаться к операторам связи и операторам поисковых систем с просьбой заблокировать эту страницу. Это позволит сформировать систему оперативной внесудебной блокировки пиратских страниц», — пояснил замминистра.

Как отметил Журавский, такого механизма в отношении пресечения пиратства в отношении национальных фильмов на сегодня нет.