Замглавы МИДа назвал Антонова «оптимальным выбором» на посту посла в США
Политика, 20:28
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Замглавы МИДа назвал Антонова «оптимальным выбором» на посту посла в США
Заместитель главы МИДа Сергей Рябков назвал Анатолия Антонова «оптимальным кадровым выбором» на пост посла России в США. Об этом Рябков заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».
Рябков назвал шесть лет работы Антонова заместителем министра обороны России бесценным опытом для его будущей деятельности в Вашингтоне. «Он и авторитета добавляет, его опыт как великолепного переговорщика всегда с ним, он знает нашу и их систему от и до. Это ему, я уверен, очень поможет работать на результат, на позитив», — сказал Рябков.
Кандидатуру заместителя главы МИДа Анатолия Антонова на пост посла России в США на рассмотрение Госдумы внесли в мае. Тогда источник РБК отмечал, что Антонова перевели с поста замминистра обороны в МИД с прицелом на пост посла.
«Его кандидатура рассматривалась на этот пост уже около четырех месяцев. Должны были назначить намного раньше, но перенесли сроки из-за смерти постпреда в ООН Виталия Чуркина, так как рассматривался вариант назначения Антонова новым постпредом», — говорил источник.
В МИД на пост заместителя министра иностранных дел Анатолий Антонов вернулся в конце декабря 2016 года.
Рябков назвал шесть лет работы Антонова заместителем министра обороны России бесценным опытом для его будущей деятельности в Вашингтоне. «Он и авторитета добавляет, его опыт как великолепного переговорщика всегда с ним, он знает нашу и их систему от и до. Это ему, я уверен, очень поможет работать на результат, на позитив», — сказал Рябков.
Кандидатуру заместителя главы МИДа Анатолия Антонова на пост посла России в США на рассмотрение Госдумы внесли в мае. Тогда источник РБК отмечал, что Антонова перевели с поста замминистра обороны в МИД с прицелом на пост посла.
«Его кандидатура рассматривалась на этот пост уже около четырех месяцев. Должны были назначить намного раньше, но перенесли сроки из-за смерти постпреда в ООН Виталия Чуркина, так как рассматривался вариант назначения Антонова новым постпредом», — говорил источник.
В МИД на пост заместителя министра иностранных дел Анатолий Антонов вернулся в конце декабря 2016 года.