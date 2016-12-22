Путин упразднил Инвестфонд России

Президент России Владимир Путин упразднил Инвестиционный фонд России. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс размещены на портале правовой информации.

В новой редакции Бюджетного кодекса, утвержденной президентом, исключены все упоминания и ссылки на Инвестфонд России. Фонд упразднен в связи с неэффективностью, вместо него остаются региональные инвестиционные фонды.

Инвестиционный фонд России основан в 2006 году. Средства фонда предполагалось вкладывать в инфраструктурные проекты — Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, первую очередь скоростной платной дороги Москва — Санкт-Петербург и другие. Финансирование фонда прекратилось в 2013 году. В 2016-м за счет средств, выделенных из Инвестфонда России, финансировались, согласно данным Минэкономразвития, 17 проектов.

Ранее сообщалось, что Минфин отказался от идеи упразднить Фонд национального благосостояния (ФНБ), предложенной в конце июня. Комитет Госдумы по бюджетам и налогам рекомендовал объединить ФНБ и Резервный фонд в условиях «исчерпания средств Резервного фонда» и «резко снизившихся цен на нефть». Счетная палата раскритиковала данные меры, так как они могут поставить под угрозу пенсионные накопления граждан​.