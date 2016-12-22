Цифровая экономика вошла в список направлений стратегического развития

Цифровая экономика внесена в перечень основных направлений стратегического развития России до 2025 года. Это следует из протокола заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте России. Участие в нем, как уточняется в документе, в том числе принял российский лидер Владимир Путин.

Мероприятие, согласно официальной бумаге, состоялось 5 июля, однако на сайте Кремля протокол был опубликован спустя две недели, 19 числа. «Включить направление «Цифровая экономика» в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года», — говорится в документе. Кроме того, итогом заседания, по информации представителей администрации президента, стало «одобрение в основном представленного проекта [этой] программы».

Также правительству было поручено «определить и утвердить механизмы», а также источники и объемы финансирования планов мероприятий цифровой экономики. Это кабмину, как поясняется в протоколе, предстоит сделать до 31 октября.​

Согласно проекту «Цифровая экономика», к 2024 году в России должно появиться не менее десяти конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных компаний (в сфере big data, нейротехнологиях, квантовых технологиях, робототехнике, промышленном интернете, виртуальной и дополненной реальности и других) и десяти индустриальных цифровых платформ — цифрового здравоохранения, «умного города», цифрового образования и других.

К 2024 году, согласно программе, в России должно работать не менее 500 средних и малых предприятий «в сфере цифровых технологий». Вузы к данному сроку должны будут ежегодно выпускать не менее 120 тыс. IT- специалистов, а в сфере высоких технологий должно быть реализовано не менее 30 исследовательских проектов с объемом бюджета 100 млн руб. Для работающих в данной сфере компаний планируется ввести «особый» правовой режим.

К 2024 году, как говорится в документе, доля иностранного оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%. В каждом федеральном округе должны будут работать Центры обработки данных (ЦОД), которые будут поступать в госорганы от граждан и организаций на территории России. Кроме того, программа предусматривает развитие интернет-безопасности, в частности, создание национальной системы фильтрования интернет-трафика для ограничения доступа несовершеннолетних в Сеть.

Программа по развитию цифровой экономики была разработана Минкомсвязи к маю 2017 года.